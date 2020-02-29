Продавец сухого льда раскрыл причину гибели гостей вечеринки в бане

В Москве один из продавцов сухого льда назвал глупостью решение добавить сухой лед в бассейн во время вечеринки в столичной бане. По словам мужчины, при контакте сухого льда с водой происходит выделение углекислого газа.

Собеседник телеканала РЕН ТВ предложил свою версию случившегося с погибшими и пострадавшими в результате добавления большого количества вещества в воду.

«Это просто элементарная человеческая глупость. Надо же понимать, что это углекислый газ. И бросать его в воду», — рассказал специалист.

По его словам, при соприкосновении с водой сухой лед начал превращаться в дым, состоящий из углекислого газа.

«Вынырнули — три раза вдохнули углекислый газ и потеряли сознание. Видимо, там вся поверхность [воды] была в этом паре. Не было кислорода», — заявил мужчина.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он, по некоторым данным, организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования опрошены гости вечеринки и работники заведения, ставшие очевидцами трагедии.