Блогер рассказала о самочувствии после ЧП с сухим льдом в московской бане

Блогер Екатерина Диденко, во время празднования дня рождения которой произошло ЧП в одной из московских бань, дала журналистам первые комментарии после случившегося. Разговор с девушкой опубликовал телеканал РЕН ТВ в субботу, 29 февраля.

По словам девушки, после инцидента она чувствует себя плохо и с момента ЧП смогла пообщаться только с одним из пострадавших на ее дне рождения.

«Я говорила только с одним человеком, который не в реанимации. Я не знаю, что с остальными», — заявила Диденко.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он, по данным телеканала, организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования опрошены гости вечеринки и работники заведения, ставшие очевидцами трагедии.