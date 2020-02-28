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Стали известны имена пострадавших в московской сауне

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Фото: instagram.com/didenko.katerina
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Четыре человека пострадали от химических ожогов в бассейне одной из банных клубов, расположенных на юге Москвы.

По данным РЕН ТВ, ЧП произошло во время вечеринки по случаю дня рождения одной из девушек. Кто-то из гостей бросил в бассейн с людьми сухой лед. В результате мгновенной химической реакции несколько человек потеряли создание.

Опубликован список имен пострадавших, получивших отравление и ожоги:

Валентин Диденко

Екатерина Диденко

Андрей Гойко — 29 лет

Сергей Сальников — 31 год.

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 2 человека. На место происшествия работают экстренные службы города.

1 февраля семеро детей пострадали во время купания в бассейне в Перми. Предполагается, что причиной отравления стал реагент, оказавшийся в воде.

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