Стали известны имена пострадавших в московской сауне
Четыре человека пострадали от химических ожогов в бассейне одной из банных клубов, расположенных на юге Москвы.
По данным РЕН ТВ, ЧП произошло во время вечеринки по случаю дня рождения одной из девушек. Кто-то из гостей бросил в бассейн с людьми сухой лед. В результате мгновенной химической реакции несколько человек потеряли создание.
Опубликован список имен пострадавших, получивших отравление и ожоги:
Валентин Диденко
Екатерина Диденко
Андрей Гойко — 29 лет
Сергей Сальников — 31 год.
В настоящий момент информация о пострадавших уточняется.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли 2 человека. На место происшествия работают экстренные службы города.
1 февраля семеро детей пострадали во время купания в бассейне в Перми. Предполагается, что причиной отравления стал реагент, оказавшийся в воде.