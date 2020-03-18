Органы опеки не получали жалоб на блогера Екатерину Диденко, которая после смерти мужа в бассейне из-за сухого льда, опубликовала видео с имитацией попытки суицида вместе с детьми. Об этом 18 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

«Девушка выложила видео, в котором она вместе с детьми стоит у окна. Мы хотели убедиться, что с детьми всё в порядке. Вышли по адресу проживания семьи, но никого не оказалось дома. Связались с мамой по телефону, предложили психологическую и юридическую помощь», ­­— рассказали агентству.

Диденко от помощи отказалась, сославшись на то, что уже посещает психолога, отметили в департаменте.

Накануне детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что планирует побеседовать с Диденко из-за видео с имитацией попытки суицида.

В конце февраля во время вечеринки Диденко в московском банном комплексе гости мероприятия высыпали примерно 25 кг сухого льда в бассейн и прыгнули в воду. В результате три человека погибли и пятеро пострадали. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как объяснял продавец сухого льда, при использовании вещества выделяется углекислый газ, при вдыхании которого человек теряет сознание.

На Диденко после инцидента обрушились с критикой ее подписчики в Instagram, из-за того, что всё происходящее блогер снимала на видео в социальную сеть. Впоследствии она опубликовала видео, на котором с двумя детьми изображает попытку суицида из-за травли.