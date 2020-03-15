Волочкова унизила журналистку после вопроса о вечеринке с сухим льдом

Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила сухой лед с розами и любовью и заявила, что он представляет угрозу только для ее завистниц. Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистки о вечеринке с сухим льдом в московской бане, где погибли три человека.

«Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин», — цитируют слова Волочковой «РИА Новости» в воскресенье, 15 марта.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали балерину после появления в одном из ее аккаунтов видео шоу с использованием сухого льда в ресторане. Публикацию артистки сочли неуместной после недавней трагедии на дне рождения блогера Екатерины Диденко, где люди погибли из-за добавление сухого льда в бассейн банного комплекса.

Комментируя данный ролик, Волочкова заявила, что таким образом мужчины оказывают ей знаки внимания, устраивают праздник «реально каждый день» и даже «пишут на лепешке имя, Анастасия, тмином».

Позже пиар-директор Волочковой извинилась за высказывания балерины, заявив, что артистка не знала о ситуации на вечеринке с сухим льдом.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы.

По факту случившего СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».