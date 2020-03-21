Вильфанд рассказал потеплении в Москве на следующей неделе

В Москве со второй половины следующей недели ожидается потепление, а воздух прогреется до +10 градусов. Об этом в субботу, 21 марта, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно его прогнозу, увеличение уличной температуры ближе к концу следующей недели обусловлено приходом западного циклона в столичный регион. Синоптик отметил, что погода будет солнечной с температурой +9…+10 градусов.

Ранее представитель Гидрометцентра предупредил москвичей о наступлении резкого похолодания на наступивших выходных.

18 марта руководитель Гидрометцентра дал свой прогноз относительно апрельской погоды.