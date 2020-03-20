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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в выходные ожидается резкое похолодание на 10 градусов и небольшой снег. Об этом в четверг, 20 марта, «РИА Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание принесет холодная восточная часть антициклона, поскольку на востоке антициклона воздушные массы перемещаются с севера. Синоптик не исключил выпадение «небольшого снежка» до 1 мм в субботу, 21 марта. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, в области — до -7 градусов, пишет НСН. Днем столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 22 марта, штилевая, ясная погода, которая сохранится до понедельника 23 марта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В пятницу, 20 марта, в Москве и области ожидаются небольшие осадки, а воздух прогреется до +9 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, в столице столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В ночь на субботу воздух похолодает до отметки –4. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

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