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В Москве продлили предупреждение о порывистом ветре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и Подмосковье продлили «желтый уровень опасности» из-за порывистого ветра. Об этом 19 марта сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 06:00 субботы, 21 марта. По словам синоптиков, погода является потенциально опасной, отмечает агентство городских новостей «Москва». В столичном ГИБДД призывали пешеходов быть внимательными на улице из-за сильного ветра. Горожанам также рекомендовали следить за детьми и крепко держать их за руку.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили автомобилистов быть осторожными, не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, пишет «Москва 24».

13 марта сильный ветер в Москве повалил больше 200 деревьев и повредил десятки автомобилей. Порывы ветра в городе достигали 20 м/с. Из-за этого временно закрывали Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах, отмечает телеканал «360».

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 19 марта. Днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов, местами небольшой дождь. Ветер западный, 5–10 м/с с порывами 13–18 м/с.

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