Порошенко потребовал рассмотреть проект о неплатежеспособных банках

Фракция «Европейская солидарность» в украинском парламенте требует созвать внеочередное заседание Верховной рады и внести в его повестку законопроект о невозможности возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Об этом написал в своем Facebook лидер фракции бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 20 марта.

«Пришло время, господа слуги, выбирать между интересами народа и мечтой [предпринимателя Игоря] Коломойского о банке, себе и дефолте Украины», — отметил политик. Он назвал это «требованием», отметив, что «Европейская солидарность» поддержит принятие этого закона.

Экс-президент Украины добавил, что речь, в первую очередь, идет о Приватбанке.

По его словам, для Киева «жизненно важно» срочно возобновить сотрудничество с Мировым валютным фондом (МВФ). «Эта финансово-кислородная подушка придаст сил. Фонд не выдвигает сейчас никаких обременительных условий для украинцев», — пояснил он.

Главное требование МВФ, по словам Порошенко, касается лично президента Украины и «его давнего бизнес-партнера и покровителя». Он отметил, что еще осенью 2019 года Украина могла бы получить поддержку и предотвратить экономический спад. «Если бы власть приняла закон, гарантирующий невозврат Приватбанка его прежним владельцам. Какой смысл фонда давать Украине деньги, которые будут в кармане бывшего акционера Приватбанка», — заключил политик.

В 2016 году правительство Украины решило национализировать Приватбанк. В конце 2017 года Верховный суд Великобритании выдал приказ о всемирном аресте их активов на сумму $2,5 млрд. Но в декабре 2018 года суд постановил, что иск финансовой организации не подпадает под их юрисдикцию и обязал банк оплатить промежуточные расходы ответчиков.

8 апреля 2019 года бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что МВФ выступил одним из бенефициаров национализации банка. Предприниматель утверждал, что планирует потребовать от украинских властей $2 млрд в случае признания национализации незаконной.

18 апреля суд по иску Коломойского признал национализацию финансовой организации незаконной. В постановлении говорится, что договор купли-продажи государством акций банка недействителен с момента его заключения. В украинском минфине не согласились с этим.

21 апреля Печерский районный суд Киева разорвал договор о личном поручительстве Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Предприниматель покинул Украину в июне 2017 года, через несколько месяцев после национализации банка. Бизнесмена обвинили в выводе активов из организации. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Коломойский вернулся в страну и заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.