Английский тренер Реднапп сравнил ситуацию в Лондоне с фильмом ужасов

Английский футбольный тренер Харри Реднапп назвал Лондон городом-призраком. По его словам, во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции вид Лондона напоминает фильм ужасов.

«Не припомню ничего такого, подобное вижу впервые. Это действительно страшная вещь. Лондон похож на город-призрак. Как будто я в фильме ужасов. Люди боятся выходить на улицу. Еще неделя и закроется вообще всё. У людей прогорает бизнес, многие теряют деньги. Даже не знаю, что хуже, — это или коронавирус», — сказал Реднапп в интервью газете «Спорт-Экспресс».

73-летний британец, который родился в Лондоне в начале марта 1947 года, также сообщил: он недавно в последний раз сыграл в гольф перед закрытием полей, а теперь, видимо, проведет всё время карантина в изоляции и будет смотреть телевизор. По его словам, на улицах Лондона никого нет, «рестораны, театры, кинотеатры закрываются, в супермаркетах пусто».

«Без особой необходимости из дома не выхожу», — сказал Реднапп. Он заметил: все должны быть осторожными в это «очень страшное время». И вдобавок предложил обратить внимание на Италию, Испанию и Францию, которые ввели серьезные меры для предотвращения распространения эпидемии.

Реднапп отдельно прокомментировал ситуацию с массовой закупкой гражданами туалетной бумаги. Подобное поведение людей он считает удивительным и необъяснимым. «Все почему-то покупают туалетную бумагу. Почему — не знаю. Наверное, от страха. Но мне она не очень нужна. Я рос в бедной семье, у нас не было никакой туалетной бумаги, зато были газеты! А газет у меня дома — целый шкаф!» — сказал тренер.

Реднапп за свою более чем 20-летнюю карьеру тренировал ряд клубов Английской премьер-лиги, среди которых «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». В последнем он работал в том числе с бывшим форвардом сборной России Романом Павлюченко.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в городе Ухань в конце 2019 года. В начале 2020-го вирус распространился по Азии, Европе, Северной Америке и Австралии. Наибольшее число заболевших — в Китае, Италии, Испании, Иране, Германии, США. Всего на 20 марта коронавирус выявлен у 259 020 человек, умерло 10 545, выздоровели 89 922.