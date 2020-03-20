Более 20 млн рублей направят на освещение и вывеску центра бенди в Иркутске

В Иркутске продолжается строительство нового центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». На освещение и вывеску центра потратят 21,3 млн рублей.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на госзакупки, подрядчик на работы уже определен. Изначальная цена аукциона составляла 30,8 млн рублей.

Компания должна изготовить световой короб «Ледовый дворец «Байкал» длиной 37 м и высотой около 2 м. Также подрядчик должен смонтировать его.

В начале февраля к строительству центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» присоединились студенческие отряды. Подобный опыт успешно применялся во время стройки других спортивных объектов в России, например при подготовке к Олимпиаде в Сочи.