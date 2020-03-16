Большой хоккейный центр построят на острове Русский во Владивостоке

На острове Русский во Владивостокском городском округе построят большой региональный центр хоккея. На эти цели направят около 1 млрд рублей.

По информации правительства Приморского края, свыше 920 млн рублей поступят из федерального бюджета, еще около 60 млн рублей – из краевого. Под строительство выбран участок площадью 18 га недалеко от академии МЧС, пишет РИА «Восток-Медиа».

Согласно проекту, арена будет включать два хоккейных катка общей площадью 3 256 кв. м, методический центр и зал для тренировок. Строительство планируют начать в этом году и завершить в конце 2022 года.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее в марте сообщалось, что ремонт здания во Владивостоке, где разместится филиал мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», должен завершиться до начала июля. Сроки сдачи объекта переносились неоднократно.