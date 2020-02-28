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Лекторий Третьяковской галереи появится во Владивостоке

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Во Владивостоке с марта начнет работу «Открытый лекторий по искусству», организованный филиалом Третьяковской галереи совместно с Дальневосточным федеральным университетом, а также культурными и образовательными площадками города.

Программа включает лекции по истории искусства, музеологии, современному искусству и другим гуманитарным темам, авторами которых выступят сотрудники Третьяковской галереи и приглашенные специалисты. Вход на все события лектория свободный. Первой в программе станет лекция «Актуальные направления гуманитарных исследований», сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, по поручению Владимира Путина Приморский музей Арсеньева в начале 2020 года получил федеральный статус. Учреждение объединилось с музеем-заповедником «Владивостокская крепость» и стало называться Музеем истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

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