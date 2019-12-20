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Третьяковка показала ход реставрации поврежденной картины Репина

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Третьяковская галерея показала, как протекает новый этап реставрации поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».

Заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII — начала ХХ веков Андрей Голубейко объяснил агентству, что на данном этапе завершен раздублирования поврежденной картины.

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Он также отметил, что для реализации следующего шага реставраторам необходимо было разработать специальную камеру для удаления с полотна старого слоя клея. На следующем этапе картину перенесут на другую основу.

«Мы не даем никаких определенных сроков, поскольку речь идет об одной из самых великих картин русской живописи. Она знаковая не только для творчества Репина, но и для собрания Третьяковской галереи», — рассказала Татьяна Городкова, главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи. Она подчеркнула, что все связанное с реставрацией картины Репина требует от галереи отказаться от установления любых сроков.

20 мая Городкова рассказала, что первый этап реставрации поврежденной картины Репина завершен. Он прошел без неожиданностей и осложнений. В ходе первой стадии специалисты разделили оригинальный холст и дублировочный, наклеенный при реставрации в 1913 году.

30 апреля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Игоря Подпорина, повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 года колонии. Обвинение просило наказания в виде трех лет лишения свободы и настаивало на реальном, а не условном сроке.

25 мая 2018 года Подпорин повредил картину, разбив стекло и нанеся несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст порвался в трех местах, также пострадала авторская художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей.

Сначала мужчина утверждал, что был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позже он изменил показания и заявил, что был трезв и пил только компот.

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