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В Русском музее рассказали о сроках реставрации похищенной картины Куинджи

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Фото: РИА Новости/Екатерина Сошникова
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Реставрация картины Архипа Куинджин «Ай-Петри. Крым», похищенной в январе из Третьяковской галереи, займет не больше трех месяцев. Об этом заявила главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

По словам Бабиной, работы начнутся до конца этого года. После их завершения будет принято решение о дальнейшем экспонировании полотна, передает ТАСС.

Картина поступила в музей из общества Куинджи в 1930 году и с этого момента не реставрировалась, отметила главный хранитель.

При краже картина получила не очень значительные повреждения, подчеркнула Бабина. Это позволило выставить ее на временную выставку весной, до реставрации.

Ранее 25 сентября суд приговорил укравшего картину в январе Дениса Чуприкова к трем годам колонии строгого режима. Похититель картины рассказал, что руководствовался желанием привлечь общественное внимание. По его словам, он собирался вернуть полотно на следующий день.

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