Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам строгого режима

Суд признал россиянина Дениса Чуприкова виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи и приговорил к трем годам колонии. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Чуприков будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Обвинение в ходе прений просило о наказании в виде четырех лет колонии. Среди аргументов был в том числе особо дерзкий характер преступления: картина была похищена в дневное время, на глазах у многих посетителей, а злоумышленник даже не попытался скрыть свое лицо от камер видеонаблюдения.

Сам Чуприков признал свою вину и объяснил свой поступок желанием «хайпануть». Он рассказал, что хотел на следующий день вернуть похищенное на место, и отметил, что если бы кто-нибудь попытался его остановить или спросил, куда он несет картину, он бы тут же отдал полотно.

Инцидент произошел 27 января. Посетитель Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Мужчину задержали на следующий день, а полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Следствие установило, что мужчина действовал в одиночку. С подозреваемым были проведены две психиатрические экспертизы, оба раза его признали вменяемым. Было возбуждено уголовное дело о хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ).