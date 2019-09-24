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Парковочные столбики у здания посольства Доминиканы украли в Москве

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Фото: Global Look Press/Wolfram Kastl
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Неизвестные похитили парковочные столбики возле здания посольства Доминиканской республики, расположенного на Садовой-Кудринской улице в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

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О краже в полицию сообщил глава дипмиссии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ущерб от кражи составил 15 тыс. рублей. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в сентябре стало известно, что жителю Приморского края грозит до двух лет тюрьмы за кражу 25 т железнодорожных рельс. Мужчина признался, что с помощью газового резака разрезал рельсы на двухметровые фрагменты, вынес и сдал в металлолом. Ущерб от его действий оценивается в 184 тыс. рублей.

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