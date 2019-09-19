Прямой эфир

Кузбасский фермер похитил электроэнергию на 8 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергетики Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» установили факт незаконного потребления электричества фермерским хозяйством в Ленинск-Кузнецком районе региона. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Людей беспокоит не тариф, а итоговый счет за электроэнергию»
Заместитель генерального директора «Россетей» Павел Гребцов — о доходах компании и новых цифровых сервисах для потребителей

Фермер установил на прибор учета магниты, в результате чего показания счетчиков были сфальсифицированы. Таким образом, он похитил электроэнергию на 8 млн рублей, отмечается в сообщении. Также выяснилось, что с прибора были сорваны пломбы, и установлено дополнительное оборудование.

«Это послужило основанием для оформления акта безучетного потребления», — отметили энергетики. По данному факту оформлено обращение в полицию, МВД проводит проверку и устанавливает точную сумму ущерба.

Весной стало известно, что группа компаний «Россети» рассчитывает сократить убытки за счет увеличения штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям.

30 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Карелии оценили подготовку «Россети Северо-Запада» к работе в осенне-зимний период
Глава «Россетей» призвал безответственные сетевые компании уйти с рынка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019