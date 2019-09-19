Кузбасский фермер похитил электроэнергию на 8 млн рублей

Энергетики Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» установили факт незаконного потребления электричества фермерским хозяйством в Ленинск-Кузнецком районе региона. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Фермер установил на прибор учета магниты, в результате чего показания счетчиков были сфальсифицированы. Таким образом, он похитил электроэнергию на 8 млн рублей, отмечается в сообщении. Также выяснилось, что с прибора были сорваны пломбы, и установлено дополнительное оборудование.

«Это послужило основанием для оформления акта безучетного потребления», — отметили энергетики. По данному факту оформлено обращение в полицию, МВД проводит проверку и устанавливает точную сумму ущерба.

Весной стало известно, что группа компаний «Россети» рассчитывает сократить убытки за счет увеличения штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям.

30 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тыс. рублей.