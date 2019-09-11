Власти Карелии оценили подготовку «Россети Северо-Запада» к работе в осенне-зимний период

Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов провел в Петрозаводске заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ Северо-Западного федерального округа (СФЗО) к отопительному сезону 2019-2020 годов. О подготовительных мероприятиях к осенне-зимнему периоду доложил главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров.

Компании «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь» отвечают за электроснабжение потребителей во всех 11 регионах Северо-Западного федерального округа, отметил он. Для этого в СФЗО работают 23,4 тыс. человек персонала, они оснащены 6,6 тыс. единиц спецтехники.

«Энергетики обслуживают 65,4 тысяч подстанций общей мощностью 103,7 ГВА, а также 276 тысяч км линий электропередачи», — сказал Майоров. Также в регионе сформирован и укомплектован запас оборудования на случай аварий, в частности, 378 опор воздушных линий 35 кВ и выше, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов.

Для надежного энергоснабжения потребителей подготовили 317 резервных источников питания мощностью 87,7 МВт.

«Подготовка к зиме – это важнейшая задача, требующая максимального профессионализма от каждого сотрудника. От качества нашей работы зависят устойчивость национальной экономики, стабильная работа промышленных предприятий, коммунального хозяйства, социальной сферы», — подчеркнул Майоров.

В заседании приняли участие представители Минэнерго России, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО, Ростехнадзора, МЧС, МВД, Генеральной прокуратуры, руководство региональных штабов СЗФО, федеральных и региональных энергокомпаний.

Участники совещания рассмотрели итоги учений энергетиков, проведенных в Карелии с 22 сентября по 22 декабря 2018 года. В декабре прошлого года глава Республики Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил энергетиков за проделанную работу.

Руководство Карелии позитивно оценило подготовку компании «Россети-Северо-Запад» к осенне-зимнему периоду, отметила Заместитель премьер-министра правительства республики по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина.

«Между Правительством Республики Карелия и «Россети Северо-Запад» в октябре 2018 года было заключено регуляторное соглашение о повышении надежности и качества электроснабжения на территории республики, в рамках которого был утвержден перечень первоочередных мероприятий, необходимых для надежного электроснабжения всех потребителей региона, в связи с чем у компании «Россети Северо-Запада» возникла необходимость в корректировке инвестиционной программы, что предусмотрено федеральным законодательством», — сказала она.

По словам Чебуниной, благодаря проведенным учениям удалось выполнить колоссальный объем работы и снизить аварийность в сетях 6-35 кВ более чем на 30 %.