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«Россети Сибирь» подключили обесточенный район Омска к резервным линиям

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Фото: Global Look Press/Bilderbuch/Design Pics
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Компания «Россети Сибирь» подключила к резервным сетям электроснабжения Кировский округ Омска, который был обесточен из-за аварии. Об этом в субботу, 7 сентября, ТАСС сообщила начальник департамента по связям с общественностью компании Анастасия Гуливатенко.

По ее словам, к работе по устранению нарушений приступили шесть бригад омского филиала компании. «В максимально возможные кратчайшие сроки совместно с сотрудниками «Омскэлектро» было осуществлено переподключение к резервным линиям электроснабжения», — подчеркнула Гуливатенко. Она уточнила, что были задействованы 15 человек и 7 единиц техники.

Чиновник рассказала, что отключение произошло в 20:35 по местному времени (17:35 мск) из-за попадания молнии в провода двухцепной воздушной линии. Было нарушено электроснабжение на трех подстанциях, что привело к отключению электричества в Кировском округе, включая аэропорт.

«На время проведения восстановительных работ электроснабжение аэропорта было организовано от собственных резервных источников и резервной воздушной линии», — уточнила представитель «Россети Сибирь». Она добавила, что в настоящее время воздушная гавань работает в плановом режиме.

Ранее в этот же день стало известно, что часть Омска осталась без электричества из-за аварии на сетях компании «Омскэлектро». Уточнялось, что, помимо соцобъектов и жилых домоы, были отключены три котельные, насосные станции, больницы и аэропорт.

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