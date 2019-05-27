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«Россети» планируют выплатить дополнительные дивиденды в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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«Россети» рассмотрят вопрос о выплате дополнительных дивидендов в 2019 году, говорится в сообщении компании 27 мая.

Главная цифра «Россетей»
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В настоящий момент одной из главных задач менеджмента «Россетей» является повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости компании.

Отмечается, что по итогам совета директоров, состоявшегося 27 мая, на выплату дивидендов за I квартал 2019 года будет направлено более 5 млрд рублей, что является беспрецедентным в истории «Россетей», а также в два раза превышает объем дивидендов за аналогичный период прошлого года. Данная сумма также сопоставима с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования компании.

Поэтапное увеличение дивидендных выплат ПАО «Россети» является подтверждением сделанных ранее заявлений менеджмента в отношении нового этапа взаимодействия компании с рынком. Кроме того, это свидетельствует о правильном векторе развития и является позитивным сигналом для инвесторов.

27 мая совет директоров «Россетей» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за I квартал 2019 года в размере 0,02443 рубля на обыкновенную и 0,07997 рубля на привилегированную акцию.

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