Чистая прибыль «Россетей» в I квартале выросла до 40,8 млрд рублей

Компания «Россети» объявила консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2019 года, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности.

Чистая прибыль компании составила 40,8 млрд рублей, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия», это позволит компании выплатить дивиденды.

Выручка «Россетей» составила 265,5 млрд рублей против 260,3 млрд рублей за первый квартал 2018 года. Показатель EBIDTA вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд рублей.

«Компания продолжает укреплять свое финансовое положение. Это результат работы, начатой два года назад. Мы нацелены на сохранение устойчивой позитивной динамики, продолжая реализацию масштабной стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса в области технологических и бизнес-процессов, а также изменений в регуляторной среде, направленных на содействие экономическому росту электросетевой отрасли страны», — прокомментировал результаты финансовой отчетности генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

В марте сообщалось, что выручка «Россетей» по итогам 2018 года впервые в истории превысила 1 трлн рублей.