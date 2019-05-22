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«Россети» обработали свыше 2 тыс. заявок на портале «Светлая страна»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Более 2 тыс. заявлений, поданных жителями России через портал «Светлая страна», обработали энергетики группы компаний «Россети». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

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Отмечается, что данный ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн. Портал «Светлая страна», в пилотном режиме запущенный «Россетями» в работу менее года назад в двух субъектах России — Калужской и Тверской областях, регистрирует заявки потребителей уже в 65 регионах страны.

Сервисом пользуются уже около 6 тыс. человек, однако создатели площадки обращают внимание на ежемесячное увеличение динамики регистрации новых посетителей. «Несмотря на то что сайт пока функционирует в тестовом режиме, наблюдается рост активности пользователей, всё чаще предпочитающих заявить о проблеме с электроснабжением посредством личного кабинета клиента. Если раньше для этих целей больше использовали call-центр, то теперь связаться с «Россетями» стало гораздо проще, причем находясь в любой точке России», — заявили в пресс-службе компании.

На портале можно оставить сообщения, касающееся перебоев с электроснабжением, низкого качества поставляемой электроэнергии, дефектов установленного электрооборудования.

В пресс-службе добавили, что с развитием портала «Светлая страна» другие способы связи не исчезнут — в дочерних структурах группы продолжают работать «горячие линии», обратиться в компанию можно по официальному электронному адресу, написать письмо по почте или прийти в Центр обслуживания клиентов.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч.

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