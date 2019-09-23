Укравший 25 т рельс мужчина ожидает суда в Приморье

В Уссурийске (Приморский край) 36-летний сельский житель ожидает суда за кражу 25 т железнодорожных рельс. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, ЛО МВД России на станции Уссурийск, подозреваемым оказался ранее судимый за разбой неработающий житель одного из сел УГО. В ходе допроса он рассказал, что разрезал рельсы на куски по 2 м длиной при помощи газореза, вывез их и сдал в пункт приема металлолома.

Причиненный ущерб оценили в 184 тыс. рублей. Вырученными деньгами мужчина распорядился по-своему.

Расследование уголовного дела по статье «Кража» завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Подозреваемому может грозить лишение свободы до двух лет.