Прямой эфир

Укравший 25 т рельс мужчина ожидает суда в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийске (Приморский край) 36-летний сельский житель ожидает суда за кражу 25 т железнодорожных рельс. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, ЛО МВД России на станции Уссурийск, подозреваемым оказался ранее судимый за разбой неработающий житель одного из сел УГО. В ходе допроса он рассказал, что разрезал рельсы на куски по 2 м длиной при помощи газореза, вывез их и сдал в пункт приема металлолома.

Причиненный ущерб оценили в 184 тыс. рублей. Вырученными деньгами мужчина распорядился по-своему.

Расследование уголовного дела по статье «Кража» завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Подозреваемому может грозить лишение свободы до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работник похитил более 77 кг рыбной продукции из Мурманского порта
Вор выпал из окна при попытке выбраться из квартиры в Братске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019