Работник похитил более 77 кг рыбной продукции из Мурманского порта

Житель Мурманска подозревается в краже с рабочего места. Старший мастер транспортной организации пытался вывезти с территории порта коробки с рыбной продукцией, за которые он нес ответственность.

Всего во время рабочей смены он похитил более 40 кг филе трески, 30 кг горбуши и 7 кг кальмаров. Причиненный работодателю ущерб превышает 19 тыс. рублей. Во время вывоза награбленного 29-летний мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции, передает ИА «Би-порт».

На минувшей неделе полиция задержала жителя Москвы, подозреваемого в похищении иконы и креста стоимостью свыше 1 млн рублей.