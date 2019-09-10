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Вор выпал из окна при попытке выбраться из квартиры в Братске

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В Братске погиб 30-летний подозреваемый в ограблении квартиры. Он выпал из окна седьмого этажа и разбился насмерть.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МУ МВД «Братское», мужчина проник в чужую квартиру, перебравшись через подъездное окно на балкон. В его спортивной сумке были серебряные украшения, три телефона, туалетная вода, продукты, дамская сумочка и мужская обувь.

Выбираясь тем же путем, он соскользнул вниз и упал. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

30 августа сообщалось об ограблении в Москве пункта обмена валюты. Добычей воров стали 140 млн рублей.

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