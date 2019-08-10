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Супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили на отдыхе в Греции

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Фото: Global Look Press/AUG
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Неизвестные ограбили на греческом острове Миконос квартиру, в которой остановились на отдых американские сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид. Об этом 9 августа, сообщает TMZ.

Старшая сестра
Джиджи Хадид во всех ракурсах

О произошедшем Джиджи Хадид рассказала на своей второй странице в Instagram. В посте супермодель заявила, что никогда не вернется на Миконос, а также рекомендовала своим подписчикам «потратить деньги где-нибудь в другом месте». Аккаунт gisposable манекенщица завела этим летом, там она публикует снимки из личного архива. Страница на данный момент не верифицирована.

Отец моделей Мохамед Хадид рассказал журналистам, что ограбление было совершено, пока девушек не было дома. Злоумышленники украли некоторые личные вещи, однако, какие именно, не уточняется. Известно, что девушки отмечали на Миконосе день рождения своей старшей сестры Аланы.

В середине июня Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фотографии в Instagram. Пользователи возмутились тем, что манекенщица палестинского происхождения выложила в сторис снимок своей ноги, которую она занесла над самолетами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах. Многие посчитали поступок расистским и даже призвали крупные бренды отказаться от работы с моделью.

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