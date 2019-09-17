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Адвокат объяснила промедление с решением по УДО Протасовицкого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, четвертого фигуранта дела с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, было подано позже остальных. Поэтому он пока находится в колонии. Об этом во вторник, 17 сентября, рассказала адвокат заключенного Татьяна Прилипко.

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По словам защитницы, 10 сентября слушание не состоялось. Оно было перенесено, в частности, из-за того, что Протасовицкий попал в колонию на неделю позже, чем другие осужденные. В связи с этим и ходатайство было подано не одновременно с остальными.

«Он и не должен был выйти сегодня (17 сентября. — Ред.), он находится в другой колонии вообще. Подавали на УДО, рассмотрение вопроса будет 24 сентября», — цитирует Прилипко телеканал «360».

Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев отбывали наказание в колонии в Белгородской области, а Протасовицкий находится в исправительном учреждении в Брянской области.

По словам адвоката, у Протасовицкого ситуация намного лучше, чем у освобожденных спортсменов. В связи с этим суд должен удовлетворить просьбу стороны защиты об УДО.

«Он должен выйти, так же как и Мамаев и Кокорин. Там просто какие-то странные взыскания появились, которых не было, о которых он понятия не имеет», — заключила адвокат.

Ранее в этот же день нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве, вышли на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае 2019 года были осуждены на 1 год и 6 месяцев, а полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии.

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