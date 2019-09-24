Прокурор попросила 4 года колонии для похитителя картины Куинджи

Прокурур попросила суд приговорить к четырем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Заседание Замоскворецкого суда Москвы проходит во вторник, 24 сентября.

«Считаю, что вина обвиняемого подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписью с места происшествия и иными данными. С учетом этого прошу суд приговорить Чуприкова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует гособвинителя ТАСС.

Также прокурор обратила внимание на особо дерзкий характер преступления — картина была похищена в дневное время, на глазах у многих посетителей, а Чуприков даже не попытался скрыть свое лицо от камер видеонаблюдения.

Ранее в ходе заседания Чуприков полностью признал вину, раскаялся в содеянном, а свой поступок объяснил желанием «хайпануть». Подозреваемый отметил, что если бы кто-нибудь попытался его остановить, хотя бы вопросом «куда, мол, вы несете картину», то он бы «ее сразу же отдал», пишет «Газета.ру».

Приговор будет оглашен 25 сентября в 14:30, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел 27 января. Один из посетителей Третьяковской галереи, предположительно Чуприков, снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Мужчину задержали на следующий день, а полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Следствие установило, что мужчина действовал в одиночку. С подозреваемым были проведены две психиатрические экспертизы, оба раза его признали вменяемым. Было возбуждено уголовное дело о хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ).

Полотно передали сотрудникам Минкультуры. Картину отдали на реставрацию. Главный хранитель Русского музея Ольга Бабкина заверила, что на полотне нет серьезных повреждений, но потребуется некоторая работа.