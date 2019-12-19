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Приморский музей Арсеньева станет федеральным в начале 2020 года

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По поручению Владимира Путина Приморский музей Арсеньева в начале 2020 года получит федеральный статус. Учреждение объединится с музеем-заповедником «Владивостокская крепость» и будет называться Музеем истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

По информации представителей учреждения, процесс переход на федеральный уровень запустят ориентировочно после новогодних праздников. Как уточнили в краевой администрации, в настоящее момент музей приступил к приему-передаче двух объектов крепости от Минобороны РФ в оперативное управление и оформлению договора о безвозмездном использовании трех объектов, которые находятся в ведении муниципалитета, сообщает ИА PrimaMedia.

Музей имени В. К. Арсеньева — первый на Дальнем Востоке краеведческий музей, крупнейший музей Приморского края. В его состав входят три филиала во Владивостоке и пять — в других городах региона.

Владивостокская крепость была построена в конце XIX — начале XX века. Объект не был завершен из-за начавшейся Первой мировой войны и Октябрьской революции.

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