Утвержден план комплексного развития острова Русский во Владивостоке

Правительство России одобрило план развития острова Русский во Владивостоке. К 2027 году планируется создать международный научно-образовательный и технологический кластер, направленный на укрепление связей с АТР. В 2021–2029 годах построят вторую очередь университета с новыми учебными корпусами, лабораторией, фундаментальной библиотекой, технико-внедренческим парком и детским технопарком.

В следующем году на острове Русский будет сформирована территория опережающего развития (ТОСЭР). В 2022-м начнется подготовка проектной документации для строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). В перспективе она должна включать мосты Владивосток – остров Елены и остров Елены – полуостров Саперный, а также мост через бухту Новик, сообщает ИА PrimaMedia.

Концепция предполагает создание центра ядерной медицины, инновационного культурного центра, детского технопарка — центра морской робототехники. Основным объектом туристического кластера станет Владивостокская крепость.

Напомним, четырехполосную ВКАД стоимостью около 100 млрд рублей построят в рамках государственно-частного партнерства. Объект будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Западное полукольцо станет частью международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Ранее к саммиту АТЭС 2012 года в бухте Аякс на острове Русский был построен кампус Дальневосточного федерального университета. На базе университета запущен технопарк «Русский». В 2016 году на полуострове Житкова открылся Приморский океанариум (научно-образовательный комплекс ДВО РАН).