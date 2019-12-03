Прямой эфир

Утвержден план комплексного развития острова Русский во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России одобрило план развития острова Русский во Владивостоке. К 2027 году планируется создать международный научно-образовательный и технологический кластер, направленный на укрепление связей с АТР. В 2021–2029 годах построят вторую очередь университета с новыми учебными корпусами, лабораторией, фундаментальной библиотекой, технико-внедренческим парком и детским технопарком.

В следующем году на острове Русский будет сформирована территория опережающего развития (ТОСЭР). В 2022-м начнется подготовка проектной документации для строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). В перспективе она должна включать мосты Владивосток – остров Елены и остров Елены – полуостров Саперный, а также мост через бухту Новик, сообщает ИА PrimaMedia.

Концепция предполагает создание центра ядерной медицины, инновационного культурного центра, детского технопарка — центра морской робототехники. Основным объектом туристического кластера станет Владивостокская крепость.

Напомним, четырехполосную ВКАД стоимостью около 100 млрд рублей построят в рамках государственно-частного партнерства. Объект будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Западное полукольцо станет частью международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Ранее к саммиту АТЭС 2012 года в бухте Аякс на острове Русский был построен кампус Дальневосточного федерального университета. На базе университета запущен технопарк «Русский». В 2016 году на полуострове Житкова открылся Приморский океанариум (научно-образовательный комплекс ДВО РАН).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин одобрил идею строительства моста на остров Русский
Пересадочный тариф разработают для транспорта во Владивостоке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019