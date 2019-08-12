Кольцевую дорогу за 100 млрд рублей построят во Владивостоке

Кольцевую автомобильную дорогу Владивостока будут вводить в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2020 года. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) начало разрабатывать проект строительства ВКАД в Приморье.

Трассу стоимостью около 100 млрд рублей построят в рамках государственно-частного партнерства. Планируется, что дорога будет иметь четыре полосы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Скорость движения на кольцевой дороге составит 80 км/ч.

Западное полукольцо ВКАД станет частью международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Оно позволит разгрузить наиболее напряженные районы города и облегчить грузоперевозки из морского торгового порта, пишет ИА PrimaMedia.