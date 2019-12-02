Пересадочный тариф разработают для транспорта во Владивостоке

Для владельцев Единой транспортной карты во Владивостоке разрабатывают пересадочный тариф. Он позволит оплачивать половину стоимости проезда при пересадке во второй автобус.

Тариф составляют специалисты Автоматизированного диспетчерского центра. По их данным, пассажиры смогут пользоваться стыковочными маршрутами со скидкой. В первом автобусе горожанам придется заплатить полную стоимость — 28 рублей, при переходе на следующий маршрут необходимо будет оплатить только половину билета. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Время пересадки составит от 30 до 90 минут. Услуга будет действовать только для владельцев Единой транспортной карты.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке новую транспортную сеть запустят не раньше II квартала 2020 года. Согласно плану, число маршрутов сократится с 93 до 72. Власти города заверили, что речь идет об устранении дублирующих маршрутов, при этом автобусов на каждом оптимизированном маршруте станет больше.