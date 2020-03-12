Мультимедийный парк «Россия — моя история» появится во Владивостоке

Ремонт здания во Владивостоке, где разместится филиал мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», должны завершиться до началу июля. Об этом заявила врио заместителя председателя правительства Приморья Елена Бронникова.

Сроки сдачи объекта переносились неоднократно. По слова Бронниковой, после смены подрядчика работы идут полным ходом, определен новый срок сдачи объекта, сообщает ИА PrimaMedia.

«Сменился подрядчик, сейчас идут судебные тяжбы с предыдущим — он решил, что они хорошо работали. Новый подрядчик должен сдать работы по графику к 1 июля», — рассказала врио зампред правительства.

Приморский филиал должен был стать одним из 25 парков по всей стране. Он будет современной образовательной площадкой для воспитания патриотического духа.