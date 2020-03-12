Прямой эфир

Мультимедийный парк «Россия — моя история» появится во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ремонт здания во Владивостоке, где разместится филиал мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», должны завершиться до началу июля. Об этом заявила врио заместителя председателя правительства Приморья Елена Бронникова.

Сроки сдачи объекта переносились неоднократно. По слова Бронниковой, после смены подрядчика работы идут полным ходом, определен новый срок сдачи объекта, сообщает ИА PrimaMedia.

«Сменился подрядчик, сейчас идут судебные тяжбы с предыдущим — он решил, что они хорошо работали. Новый подрядчик должен сдать работы по графику к 1 июля», — рассказала врио зампред правительства.

Приморский филиал должен был стать одним из 25 парков по всей стране. Он будет современной образовательной площадкой для воспитания патриотического духа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парк «Патриот» появится в Иркутске
Музей боевой славы откроют в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020