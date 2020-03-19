Мать-вегетарианку в Кисловодске ограничили в родительских правах

Кисловодский городской суд в Ставропольском крае ограничил родительские права матери-вегетарианки, которая довела ребенка до истощения. Об этом 19 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Собеседник агентства рассказал, что 46-летнюю женщину ограничили в правах на полгода. Если за это время она изменит отношение к тому, «как надо обращаться с ребенком» и чем его кормить, ее права восстановят.

Детский омбудсмен края Светлана Адаменко ранее заявила, что органы опеки изъяли ребенка у матери-вегетарианки. Решение связано с тем, что полуторагодовалая девочка была истощена и весила вдвое меньше нормы. У нее развилась анемия, потребовалось переливание крови, после которого малышка попала в реанимацию, пишет сайт kp.ru. По мнению Адаменко, система питания вроде вегетарианства могла привести к такому недобору веса ребенка.

Девочку отправили в Кисловодскую детскую больницу. Когда ее состояние нормализовалось, ее отвезли в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сама она была не согласна с решением органов опеки. Она считает, что ее дочь «просто худенькая».

9 марта глава Ставрополья Владимир Владимиров призвал мать-вегетарианку пересмотреть свои взгляды для возвращения дочери.