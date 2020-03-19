Курсантам ВМПИ устроили экскурсию на «Адмиралтейских верфях»

Курсантам военно-морского политехнического института устроили экскурсию на «Адмиралтейских верфях». Сейчас на предприятии строят серию новейших подводных лодок для Тихоокеанского флота. Студенты смогли разобраться во всех тонкостях производства. Многие молодые инженеры вскоре придут работать на этот судостроительный завод.