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Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белоруссия имеет право на самостоятельность, потому что не является единым государством с Россией. Об этом 18 марта на встрече с представителями общественности в Крыму заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Несмотря на то, что мы строим Союзное государство, Белоруссия — независимая, суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», — сказал он.

Отвечая на вопрос, почему между Крымом и Минском нет транспортного сообщения, Путин призвал не ставить белорусского президента Александра Лукашенко в «сложное положение», поскольку он хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной. Он добавил, что Москва со своей стороны делает все необходимое для того, чтобы крымчане имели свободу передвижения по России и миру.

Ранее в январе глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил о готовности возобновления авиа- и железнодорожного сообщения с другими странами.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года. Ряд государств, в том числе страны – члены Евросоюза, США и Украина, не признали итоги голосования. Россия указывает, что результаты референдума являются легитимными, а присоединение Крыма — исторически справедливым решением.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года 16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

8 декабря 2019 года Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. 23 января в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее 2030 года. Вместе с тем, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, подписание отдельных «дорожных карт» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства идет медленно, так как есть ряд противоречий.

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