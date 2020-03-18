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Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ будет принимать только по экстренным вопросам

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Фото: commons.wikimedia.org
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Консульский отдел посольства Белоруссии в Москве и его отделения в российских регионах будут осуществлять прием белорусских граждан только по экстренным вопросам. Об этом в среду, 18 марта, сообщили на сайте белорусского диппредставительства.

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«В связи с мерами, принимаемыми в Российской Федерации по нераспространению коронавирусной инфекции, на период с 18 марта 2020 года до 1 мая 2020 года консульский отдел посольства и отделения посольства в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостанавливают прием граждан по консульским вопросам», — говорится в публикации.

В список экстренных вопросов входят выдача свидетельств на возвращение граждан в Белоруссию, выдача виз дипломатам и другим сотрудникам посольств в России.

Речь идет о мерах, введенных кабмином России 16 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая, документ опубликован на сайте правительства России.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения.

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