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Путин призвал оперативно разработать вакцину от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что российские ученые оперативно сработают в плане разработки вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом глава государства сказал в среду, 18 марта, на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя.

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«У нас есть все шансы, что в данном случае коллеги наши отработают с высокой эффективностью. Чем быстрее, тем лучше», — заявил российский лидер.

При этом Путин не стал называть обозначенные сроки.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По состоянию на 18 марта, в России подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом.

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