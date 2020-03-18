Максименко получил 14 лет лишения свободы и штраф в 250 млн рублей

Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко к 14 годам лишения свободы и штрафу в 250 млн рублей, передает корреспондент «Известий» 18 марта.

Кроме того, Максименко лишат звания полковника и права занимать должности в органах госвласти в течение пяти лет.

Также суд вынес приговор в отношении экс-главы СК по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко. Его осудили на 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 197 млн рублей. Крамаренко лишат звания полковника и запретят занимать госдолжности в течение пяти лет.

На заседании 10 февраля сторона обвинения требовала назначить Максименко наказание в виде 17 лет колонии, а для Крамаренко — 14 лет колонии со штрафом в 250 млн рублей и 195 млн рублей соответственно.

Ранее в этот день был вынесен приговор в отношении бывшего коллеги Максименко, экс-главы Московского управления СК Александра Дрыманова. Его приговорили к 12 годам колонии со штрафом в размере 196 млн рублей по делу о получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого. Также Дрыманова лишат звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени» и запретят занимать госдолжности на семь лет.

Дрыманов написал рапорт об уходе в отставку 1 июня 2018 года в связи с достижением предельного возраста для выхода на пенсию. 17 июля его задержали в рамках «дела Шакро Молодого», а также по обвинению в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность. После предъявления обвинения по двум эпизодам дела о взятках Дрыманова арестовали.

Подробности первого дела официально не озвучивались.Как пишет РЕН ТВ, Дрыманов, Никандров и Крамаренко входили в ОПГ, которой руководил Максименко. Предположительно, от Шакро Молодого они получили взятку размером $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), а сумму поделили между собой.

По второму делу Никандров признался, что передал Дрыманову €9850 за покровительство, однако последний своей вины не признал и считает себя оговоренным.

2 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в получении Дрымановым взяток. Ни он, ни остальные фигуранты вину не признали.

Ожидается, что в ближайшее время в отношении Дрыманова будет возбуждено новое уголовное дело о взяточничество в особо крупном размере.