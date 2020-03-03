В отношении генерала Дрыманова возбудят новое уголовное дело

В отношении бывшего главы Московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова в ближайшее время будет возбуждено новое уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 3 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала на Дрыманова заявила старший следователь по расследованию особо важных дел управления СК по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Мария Слезкина. Она передала показания по почте новому генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину.

Слезкина в настоящий момент находится в международном розыске — ей заочно предъявлено обвинение в получении взятки в $2 млн. Она руководила задержанием и расследованием дела «рыбного короля» Юрия Тузова, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве.

По словам гендиректора ООО «Лоджистикс-Москва» Павла Сурина, его выманили из офиса в Москве, избили, усадили в машину и вывезли за МКАД. Он связывает свое похищение с спором по векселю на 400 млн рублей, который некогда выпустила одна из компаний Тузова.

Тузов свою вину не признал, однако был арестован и помещен в СИЗО. Находясь под арестом, Тузов написал заявление в ФСБ, о вымогательстве $2 млн со стороны Слезкиной в обмен на отказ от уголовного преследования. Сотрудники спецслужб при передаче денег задержали двух соучастников вымогательства, а сама Слезкина, по некоторым данным, скрылась на территории Украины.

Будучи в бегах, Слезкина рассказала, что действовала по прямому указанию Дрыманова и замначальника СК РФ по ЦАО Сергея Абрамова, обвинив их в организации вымогательства. Деньги, полученные от Тузова, были предназначены для них. По ее показаниям начата доследственная проверка. Абрамову было предложено пройти исследование на полиграфе, но он отказался и был отстранен от должности на время расследования.

1 июня 2018 года Дрыманов написал рапорт об уходе в отставку. В качестве причины назывался выход на пенсию в связи с достижением предельного возраста. Генерала задержали 17 июля в рамках «дела Шакро Молодого». Кроме того, его обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Суд арестовал его.

Подробности дела официально не озвучивались. По информации СМИ, несколько офицеров СК РФ получили взятку размером $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). После этого они поделили сумму, Дрыманов получил пятую часть от нее.

Второй эпизод связан с получением генералом €9850 от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство. О факте передачи денег Никандров заявил на заседании суда по делу бывшего руководителя управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Сам Дрыманов не признает своей вины и считает себя оговоренным.

2 октября Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в получении Дрымановым взяток. Ни он, ни остальные фигуранты вину не признали.

В ноябре 2019 года Дрыманов во время слушаний заявил, что непричастен к взяточничеству, а в мешке, который он передавал своему заместителю Денису Никандрову, были не деньги, а коньяк.

10 февраля, в ходе прений, проходивших в закрытом режиме, обвинение просило для Дрыманова 16 лет колонии строгого режима и штрафа в 196 млн рублей. Кроме того, прокурор предлагал назначить экс-главе службы безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко наказание в виде 17 лет колонии, бывшему главе СК по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко — в виде 14 лет колонии и оштрафовать Крамаренко на 195 млн рублей, а Максименко — на 250 млн рублей.

Мосгорсуд огласит приговор по этому делу 18 марта.