Начальник столичного главка СК подал в отставку

Александр Дрыманов, возглавляющий Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России по Москве, подал в отставку. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Он написал рапорт об отставке в четверг, 31 мая. Причина — выход на пенсию в связи с достижением предельного возраста. Рапорт генерал-майора юстиции был завизирован.

Дрыманов начал карьеру следователем в УВД Владимирской области, после чего перешел в Генпрокуратуру. Он занимался расследованием дела ЮКОСа, украинской летчицы Надежды Савченко, а также ряда резонансных коррупционных дел.

Начальник столичного главка СКР проходил свидетелем по делу полковника Михаила Максименко, который подозревался в получении взятки за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захария Калашова Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и Эдуарда Романова. Кроме того, Дрыманова обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.