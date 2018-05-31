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Глава Партизанска ушел в отставку

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Фото: partizansk.org
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Глава города Партизанска в Приморском крае Александр Заржевский подал в отставку. Об этом заявил представитель региональной администрации в четверг, 31 мая. 

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«Отставка главы стала следствием политики врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах… Во время рабочей поездки в муниципалитет в марте этого года было высказано большое количество жалоб на главу администрации за состояние дорог, работу коммунальных служб, состояние жилфонда», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

По словам сотрудника пресс-службы, Тарасенко дал Заржевскому поручения и два месяца на решение поставленных задач. Однако к 15 мая не все они были выполнены. 

Врио главы города с пятницы, 1 июня, станет первый замглавы администрации Николай Кодин. 

Партизанск с населением около 37 тыс. человек является административным центром Партизанского городского округа. Город расположен в 154 км от Владивостока.

22 мая об уходе с поста главы города объявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Как сообщили в местном избиркоме, временно исполняющим обязанности градоначальника станет заместитель председателя городской думы Виктор Тестов. 

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