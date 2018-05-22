Тестов будет исполнять обязанности Ройзмана на посту главы Екатеринбурга

Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга станет заместитель председателя городской думы Виктор Тестов, сообщил глава местного избиркома Илья Захаров.

22 мая мэр города Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку. Об этом он объявил на заседании гордумы во время рассмотрения поправок об отмене прямых выборов градоначальника. Чиновник выступает против этой инициативы. Его заявление, как ожидается, будет рассмотрено в конце текущей недели, передает ТАСС.

Сам Ройзман рассказал, что планирует заняться развитием хосписа, который носит имя Елизаветы Глинки (доктора Лизы). При этом уезжать из города он не планирует.

В апреле законодательное собрание Свердловской области одобрило законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и введении системы, при которой глава города избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, выдвинутых конкурсной комиссией.