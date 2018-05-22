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Тестов будет исполнять обязанности Ройзмана на посту главы Екатеринбурга

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Фото: официальный сайт Екатеринбургской городской Думы/egd.ru
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Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга станет заместитель председателя городской думы Виктор Тестов, сообщил глава местного избиркома Илья Захаров.

22 мая мэр города Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку. Об этом он объявил на заседании гордумы во время рассмотрения поправок об отмене прямых выборов градоначальника. Чиновник выступает против этой инициативы. Его заявление, как ожидается, будет рассмотрено в конце текущей недели, передает ТАСС.

Сам Ройзман рассказал, что планирует заняться развитием хосписа, который носит имя Елизаветы Глинки (доктора Лизы). При этом уезжать из города он не планирует.

В апреле законодательное собрание Свердловской области одобрило законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и введении системы, при которой глава города избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, выдвинутых конкурсной комиссией.

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