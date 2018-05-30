Эксперт прокомментировал отставку главы Алтайского края

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина была ожидаемой.

По словам политолога, Карлин находился «в шорт-листе на замену» из-за возраста: чиновнику сейчас 66 лет. Орлов также добавил, что Алтайскому краю предстоят кадровые изменения.

«В Алтайском крае сложилась плановая система управления, я думаю, что задача нового губернатора заключается в том, чтобы разрушить эти системы взаимоотношений и выстроить конкурентную политическую среду», — приводит RT слова Орлова.

В среду, 30 мая, Александр Карлин сообщил об отставке с поста главы региона. Он отметил, что в ситуации ротации кадров считает правильным свое решение об уходе. Губернатор также выразил признательность президенту за оказанное доверие.

Карлин был назначен на пост главы администрации Алтайского края в 2005 году после гибели в ДТП губернатора Михаила Евдокимова.