Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт прокомментировал отставку главы Алтайского края

0
Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина была ожидаемой.

Кадры вошли в систему
Владимир Путин назначил двух новых врио губернаторов на смену ушедшим в правительство

По словам политолога, Карлин находился «в шорт-листе на замену» из-за возраста: чиновнику сейчас 66 лет. Орлов также добавил, что Алтайскому краю предстоят кадровые изменения.

«В Алтайском крае сложилась плановая система управления, я думаю, что задача нового губернатора заключается в том, чтобы разрушить эти системы взаимоотношений и выстроить конкурентную политическую среду», — приводит RT слова Орлова.

В среду, 30 мая, Александр Карлин сообщил об отставке с поста главы региона. Он отметил, что в ситуации ротации кадров считает правильным свое решение об уходе. Губернатор также выразил признательность президенту за оказанное доверие.

Карлин был назначен на пост главы администрации Алтайского края в 2005 году после гибели в ДТП губернатора Михаила Евдокимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле прокомментировали отставку губернатора Алтайского края
Артюхов назвал неожиданным свое назначение на должность главы Ямала
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017