Губернатор Алтайского края заявил об отставке

Губернатор Алтайского края Александр Карлин на заседании регионального правительства в среду, 30 мая, заявил об отставке с поста главы региона.

«Вчера я подал заявление об отставке. В ситуации ротации кадров я счел правильным обратиться к президенту с таким заявлением. Решение может быть принято до конца дня», — цитирует его «Интерфакс».

Он также выразил признательность главе государства за оказанное доверие.

Александр Карлин с 1972 по 1986 год работал в прокуратуре Бийска и Барнаула, затем занимал различные должности в прокуратуре СССР и РФ. В 2000-2004 годах работал в министерстве юстиции РФ, с 2004 года трудился в должности начальника управления администрации президента России по вопросам государственной службы. В 2005 году был предложен президентом РФ на должность главы администрации Алтайского края после гибели в автомобильной катастрофе губернатора Михаила Евдокимова.

29 мая президент России Владимир Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на должность врио главы региона после того, как экс-глава региона Дмитрий Кобылкин получил пост главы Минприроды РФ. Он руководил ЯНАО с 2010 года.

В этот же день президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора. Должность главы региона освободилась после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в состав нового правительства России, возглавив Минстрой.

28 мая российский президент принял отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Помимо прочего, о своем уходе объявил глава Якутии Егор Борисов.