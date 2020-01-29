Бывший следователь Никандров пытался покончить с собой в СИЗО

Бывший заместитель экс-главы Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Александра Дрыманова Денис Никандров, освобожденный по УДО по делу о взятке, неоднократно пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из обвиняемых по делу, экс-главы Следственного комитета по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко.

Он сообщил, что Никандров рассказал ему о причинах попыток суицида перед очной ставкой в кабинете следователя в марте 2018 года. Они были связаны с давлением, которое на него оказывали, в том числе со стороны следователей.

«Я его спросил, зачем он дал неправдивые показания на всех. Он рассказал мне, что у него были попытки суицида. (…) Угрызения совести он не испытывал, потому что, по его словам, его все бросили», — добавил экс-глава СК.

Крамаренко подчеркнул, что не знает ни одного из фигурантов дела, осужденных ранее, за исключением своих коллег, и отверг все предъявленные ему обвинения.

«Большая инициатива передать мне дело Кочуйкова исходила от Никандрова, и с Дрымановым я его не обсуждал», — объяснил он.

Помимо Крамаренко и Дрыманова, в деле фигурирует бывший руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, который отказался отвечать на вопросы суда по причине слабого здоровья, но изложил свою версию событий в свободной форме, упомянув о давлении со стороны следствия и о личной неприязни к Крамаренко.

Все фигуранты дела обвиняются в получении взятки в $1 млн за освобождение из-под стражи подручного Калашова — Андрея Кочуйкова (Итальянца), который был арестован после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

31 июня 2018 года Дрыманов написал рапорт об уходе в отставку. В качестве причины назывался выход на пенсию в связи с достижением предельного возраста. 17 июля его задержали в рамках «дела Шакро Молодого».

В марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к девяти годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. В обвинительном заключении его назвали лидером российского криминального мира. Калашова и его подельников признали виновными в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements, а также 10 млн рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова.