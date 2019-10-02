Прокуратура направила в суд дело экс-главы столичного ГСУ СК Дрыманова

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого в получении взяток бывшего начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова и двух других фигурантов. Об этом сообщила адвокат одного из фигурантов уголовного дела Елена Федулова.

По ее словам, материалы дела направлены в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Первое заседание должно состояться через две недели после поступления уголовного дела в суд.

Обвиняемые не признали вину, уточняет ТАСС. Как подчеркнула адвокат, в суде они будут добиваться открытости процесса. Это покажет обществу несостоятельность обвинений, поделилась мнением Федулова.

Обвинение в окончательной редакции экс-главе московского главка Следственного комитета России генерал-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову предъявили в мае.

31 июня 2018 года Дрыманов написал рапорт об уходе в отставку. В качестве причины назывался выход на пенсию в связи с достижением предельного возраста. Генерала задержали 17 июля в рамках «дела Шакро Молодого».

Ему предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Суд принял решение об аресте, который в марте 2019 года продлили до 16 июня.