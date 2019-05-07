Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Экс-главе московского главка Следственного комитета России генерал-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом во вторник, 7 мая, заявил его адвокат Денис Кобелев.

«В окончательной редакции предъявлено обвинение по двум тем же эпизодам. Предварительное следствие еще не завершено, об окончании никого еще не уведомляли», — приводит его слова «РИА Новости».

Бывшего начальника столичного главка СК РФ задержали 17 июля 2018 года. Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Суд принял решение об аресте, который в марте 2019 года продлили до 16 июня.

Как сообщают журналист со ссылкой на информированные источники, несколько офицеров СК РФ получили взятку размером $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). После этого они поделили сумму, Дрыманов получил пятую часть.

Второй эпизод связан с получением генералом €9850 от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство. О факте передаче денег Никандров заявил на заседании суда по делу бывшего руководителя Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Сам Дрыманов не признает своей вины. Он считает себя оговоренным, уточняет «Газета.ру».