Суды взыскали с коррупционеров более 21 млрд рублей в 2019 году

За прошедший год суды взыскали в доход государства имущество коррупционеров на сумму более 21 млрд рублей, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры во вторник, 17 марта.

«Только в прошлом году судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход государства имущества на сумму более 21 млрд рублей, а всего за семь лет реализации этих полномочий — около 33 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

По словам Краснова, работа прокуроров по пресечению коррупционных схем проводится системно по всем направлениям: от профилактики до обеспечения средствами прокурорского надзора неотвратимости ответственности коррупционеров.

Также он потребовал от прокуроров «еще большей наступательности» в данной деятельности.

13 марта Министерство финансов России опубликовало доклад, из которого следует, что конфискованные в рамках коррупционных дел средства с прошлого года направляются на выплату россиянам страховых пенсий.

В декабре прошлого года Следственный комитет России представил статистику по обвинениям в коррупции.